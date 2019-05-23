Госдума ратифицировала протокол к «уголовной» Европейской конвенции

Москва, , 14:17 — REGNUM Госдума ратифицировала Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Расширяется круг обстоятельств, дающих основания для направления запроса о правовой помощи, а также упрощение и ускорение процедуры оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, придание этой процедуре большей гибкости.

Исполнение запросов о правовой помощи обусловливается направлением оригиналов этих запросов в центральный орган, а в неотложных случаях — в компетентный орган с одновременным направлением их копий в центральный орган.

Уточняется порядок направления запросов о правовой помощи, касающихся основных прав и свобод человека и гражданина и требующих решения суда или прокурора.

Определяются условия, согласно которым Российская Федерация готова принимать и исполнять запросы, полученные по телексу, факсу, электронной почте или другому подобному виду связи.

Конкретизируется порядок проведения слушаний посредством видеоконференции или телефонной конференции, также предлагается ввести возможность запросить проведение допроса потерпевшего по уголовному делу.

Законом о ратификации предлагается сделать оговорки. Так, Россия оставляет за собой право не принимать положения следующих статей Протокола: ст. 16 «Вручение документов по почте», ст. 17 «Трансграничное наблюдение», ст. 19 «Негласные расследования».

РФ оставляет за собой право применять положения ст. 18 «Контролируемая поставка» и ст. 20 «Совместные следственные группы» Протокола при условии достижения договоренности о том, что должностные лица стороны, иной, чем сторона проведения операции, пользуются иммунитетом от юрисдикции стороны проведения операции в отношении действий, совершенных ими при исполнении своих официальных обязанностей.