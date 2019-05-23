Полковник ФСО уволен с поста помощника главы Дагестана

Махачкала, , 14:18 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев лишился одного из своих помощников. С формулировкой «по собственному желанию» руководитель региона освободил от этой должности полковника ФСО Алика Алилова, передаёт 23 марта корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Алилов вместе с рядом других помощников и советников Васильева был переназначен 4 декабря 2018 года, после того как истёк срок предыдущего контракта. Ранее, с начала 2010-х, он руководил службами охраны руководителей республики.

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Как собщало ИА REGNUM, на днях новым советником главы Дагестана был назначен полковник полиции, бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе управления МВД по Тверской области Ярослав Лозовой.

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