Клинцевич: через год на Украине могут появиться войска НАТО

Москва, , 14:30 — REGNUM Действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к хаосу и массовым беспорядкам в стране. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Сенатор отметил, что поступки и слова Зеленского начали его настораживать ещё во время предвыборной кампании и со временем его опасения только усиливались.

«Когда произошли выборы, российская власть была сдержана в оценках. Это делает ей большую честь с точки зрения того, что она серьезно занимается анализом происходящих процессов и понимает их последствия. То, что говорили представители нового президента до инаугурации, немного пугало. Но мы думали, что постепенно всё успокоится и встанет на нормальные рельсы», — отметил сенатор.

Клинцевич пояснил, что решение партии Зеленского «Слуга народа» выбрать в качестве своей идеологии либертарианство может быть навязано «кукловодами» нового президента ради того, чтобы на Украине начался хаос.

«Это 45-миллионная страна с сильной армией и флотом, и проводить эксперимент с народом, конечно, нельзя. […] У меня создается впечатление, что у Зеленского есть кукловод, который осуществляет управление, при котором хаос наступит обязательно. Дальше скажут: ребята, мы начнём наводить порядок, с Россией никаких отношений нет, она агрессивна. И максимум через год войска НАТО могут быть на Украине», — сообщил Клинцевич.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский на своей странице в Twitter написал сообщение, в котором выразил надежду, что новый глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сможет провести «декоммунизацию» в войсках.

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