Индонезия расширит экспорт своей продукции на рынок ЕС

Джакарта, , 14:10 — REGNUM Правительство Индонезии и Нидерландов согласилось сотрудничать в усилиях по повышению конкурентоспособности национальной промышленности и расширению рынка для экспорта индонезийской продукции в европейские страны, сообщает Antaranews.

Сотрудничество стало возможным благодаря подписанию меморандума о взаимопонимании между представителями министерства промышленности Индонезии и центра по содействию импорта из развивающихся стран, который является одним из органов МИД Нидерландов.

Издание отмечает, что действие меморандума рассчитано на пять лет (2019−2023 гг.). Договор охватывает такие товары, как экстракт морских водорослей, эфирные масла и другие растительные экстракты, которые будут ориентированы на рынок косметики и пищевых добавок на европейском рынке.

Индонезия, как 16-я по величине экономика в мире, является одним из основных экономических партнеров Нидерландов. Объем двусторонней торговли достиг 5,1 млрд долларов США в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры здравоохранения Индонезии и Нидерландов обсудили сотрудничество в области здравоохранения в кулуарах 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

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