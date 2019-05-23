В Кремле оценили идею изменения правовой формы ПФР

Москва, , 14:04 — REGNUM Предложение Министерства труда и соцзащиты РФ о преобразовании Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в публичные компании — это рабочая инициатива. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это идеологически новая история», — сказал официальный представитель Кремля, посоветовав за разъяснениями по данному вопросу обращаться в правительство РФ.

Песков отметил, что объяснения, касающиеся инициативы, должен давать тот, от кого она исходит.

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Как сообщало ИА REGNUM, о предложении Минтруда РФ изменить организационно-правовой статус внебюджетных фондов ПФР, ФОМС и ФСС и преобразовать их в публично-правовые компании написало РБК со ссылкой на источники. Отмечалось, что это создаст возможность в будущем объединить эти организации в единую структуру.