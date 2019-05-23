Губернатор Севастополя отодвинул депутатов от вопросов ФЦП — Алтабаева

Севастополь, , 14:04 — REGNUM За объекты ФЦП в Севастополе отвечает губернатор и местное правительство, депутатов жёстко отодвинули от всех этих вопросов, они практически не имеют возможности контролировать ситуацию. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 23 мая высказала спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева, комментируя скандальную ситуацию вокруг отсутствия планов по созданию детского отделения в новом онкодиспансере.

«К сожалению, у нас сложились такие отношения с исполнительной властью, что мы лишены возможности проводить контрольные мероприятия по поводу хода реализации ФЦП, которые у нас предусмотрены, как федеральным, так и региональным законодательством. Мы очень жёстко отодвинуты от вопросов ФЦП, нам не дают в них погружаться. Я прошу прощения, уже четыре года идут разговоры, но реального дела мы пока ещё не видим. Нам бы очень хотелось, чтобы депутаты Заксобрания в большей степени могли влиять на этот процесс, возможно, и вопрос с детским отделением онкодиспансера решился бы гораздо раньше», — отметила Екатерина Алтабаева.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская заявила, что онкоцентр, который планируется построить в городе-герое в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополе, не предполагает детского отделения. Вместе с тем, на данный момент в городе проживают около сотни детей, имеющих онкозаболевания. Сегодня на весь Крымский полуостров работает только одно детское онкологическое отделение — на базе «Республиканской детской клинической больницы» в Симферополе, рассчитанное всего на 30 коек. Ситуация с лечением онкозаболеваний у детей в Севастополе уже вызвала возмущение у депутатов Госдумы. В «Справедливой России» заявили о намерении лоббировать создание в городе детского онкоотделения.

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