Украинский чиновник предложил русский язык переименовать в сичеславский

Станислав Стремидловский, , 14:00 — REGNUM

«Посмотрел инаугурацию шестого президента Украины, — пишет главный редактор портала «Думская» (Одесса) Олег Константинов. — Инаугурационная речь Владимира Зеленского была абсолютно в его стиле — умеренно хамоватой и чуть меньше, чем полностью, состояла из популистских лозунгов. Зеленский ни разу не назвал агрессора по имени. Не произнес слов «Россия» и «Путин». У меня, и не только у меня, сложилось впечатление, что новый президент по-прежнему, как и до вступления в должность, делает вид, что происходящее — это вина Украины и исключительно ее проблема. В этом ключе слова о том, что новый верховный готов на все ради «прекращения огня», звучат по-настоящему стремно, простите за жаргонизм. Мы-то прекратим, а вот агрессор? Где он прекратит? В Киеве? Во Львове? В Чопе? Или в Одессе? Лично мне Зеленский спокойствия своей речью не добавил. Ну и, конечно же, не понравился финт с роспуском парламента прямо во время инаугурации. У меня есть претензии и к самому факту. Восьмому созыву Рады остается всего полгода. Он был не самым худшим в истории Украины, а в чем-то, наверное, и лучшим. Да, я считаю, что этот парламент сделал немало полезного и не заслужил досрочного роспуска. Нет ни одного рационального аргумента в пользу выборов в середине июля, кроме того, что летом новый президент имеет больше шансов получить максимум голосов в поддержку своей, даже не карманной — виртуальной партии. У которой нет ни идеологии, ни ячеек в областях, ни членов. Ничего нет, кроме названия».

«Было весело, — сообщает «Провінція» (Черкассы). — Только что в Верховной раде шестой президент Украины Владимир Зеленский озвучил наиболее сильную и наиболее конфронтационную инаугурационной речи в истории Украины. Речь прозвучала во враждебное настроенном к Зеленскому парламентском зале. Наверное, кроме жены и родителей (и нейтрально настроенных зарубежных гостей), у Зеленского там больше не было союзников. Пообещал народу Украины сделать все, чтобы в следующие 5 лет «народ не плакал», поскольку до этого делал все, чтобы люди смеялись. Пообещал пойти на все (без размышлений — отставка с президентского поста), чтобы на Украине прекратилась война и воцарился мир. И как же без фатальных символов? Президентское удостоверение Зеленского, врученное ему председателем Центризбиркома и положенное им после этого на подушечку, которую держал часовой, упало с подушечки на пол, когда солдат отошел от трибуны и выполнил поворот».

«Вы видели, как свиньи бьются у корыта на ферме нерадивого хозяина, когда животных много, а места у корыта мало? — задается вопросом колумнист портала «Херсонцы» (Херсон) Виталий Бронштейн. — Похожее зрелище наблюдалось на внеочередном заседании Верховного совета, провалившего предложения нового президента по изменению избирательной системы. Истеричные выступления горлопанов, осознавших угрозу собственному благополучию, показали, что оторвать их от обильного общественного корыта — весьма непростая и рискованная задача: узнав, что погранпосты получили список из 180 красавцев, которым запрещен выезд из страны (в том числе, Порошенко!), они опомнились и, прижатые к стенке, готовы на все. Все они, в одно горло, кляли Зеленского, который, по их мнению, уже успел (только за один день своего президентства!) свершить массу смертных грехов. Никто не говорил, что трясется за свое кресло, тем более, за пять последних лет многие с парламентом сроднились и ничего менять не желают. Зато, маскируясь под «патриотизм», который сегодня дает этой публике хороший кусок хлеба с маслом, они возмущались самой мыслью строить отношения с Россией на основе всенародного референдума, прекрасно понимая, что допускать народ к решению кормящего их вопроса нельзя. Славяне имеют общую историческую корневую систему, которую файным галицийским парубкам и девчатам вряд ли удастся полностью разрушить. Хотя отдельных успехов они, надо признать, достигли. Депутаты не поняли, что настали другие времена. Выборы показали, что антироссийская истерия и русофобия, разжигаемая порошенками с гладковскими, потерпела крах, потому что в корне этой дьявольщины мысли не об Украине, а о себе и свои оффшорах. И что бы они не предлагали, даже самое лучшее, их ненавидят еще больше, чем Надя Савченко, с девичьими мечтами про мины под куполом».

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский решил долго не раскачиваться и уже на следующий день после инаугурации пошел в атаку: издал указ о роспуске Верховной рады, инициировал внеочередное заседание парламента для изменения избирательной системы и сделал ряд ключевых назначений, отмечает «ОстроВ» (Донбасс). Далеко не все первые шаги вызвали положительные отзывы у общественности. «Не переживайте. Кумовства у нас не будет», — заверил Зеленский еще в статусе кандидата в президенты. Однако его первые кадровые назначения уже успели окрестить в соцсетях как «сватовство» (отсылка к сериалу «Сваты»), «квартальщина» (отсылка к «95 кварталу») и «коломойщина» (отсылка к олигарху Игорю Коломойскому). И неспроста. Ведь ключевые должности в администрации президента заняли люди, которых либо связывают с Коломойским, либо они имеют непосредственной отношение к работе в студии «Квартал 95». «Все было продумано. Так планировалось. Первую половину дня шли положительные новости о роспуске Рады, об инициативе Зеленского внести изменения в избирательный кодекс (отказ от ненавистной всем мажоритарки и уменьшение проходного барьера для партий). А на вечер, под шумок, были вынесены кадровые вопросы. Все понимают, что кого бы не назначил Зеленский, у всех есть свой бэкграунд. В этом вопросе всем не угодишь. Назначишь человека с незапятнанной репутацией — скажут, что неопытный и зеленый, назначишь опытного — скажут, что это старые коррумпированные кадры. Поэтому с этим делом решили не тянуть и на фоне очевидно положительных идей опубликовать «пачку» кадров. К тому же завтра состоится внеочередное заседание Верховной рады, где будет рассмотрена инициатива Зеленского об отмене мажоритарной системы, что точно вызовет в обществе позитивный отклик и хоть частично перекроет негатив от кадров», — пояснил изданию один из членов «Зе-команды».

Президент Венгрии Янош Адер в понедельник 20 мая встретился со своим новым украинским коллегой и обсудил проблемы, с которыми сталкивается этническая венгерская община Украины, передает Mukachevo.net (Мукачево). Адер назвал эту встречу «поощрительным началом». Она состоялась после инаугурации Зеленского в Киеве. По словам Адера, он предложил создать совместный комитет, который станет своеобразным форумом для обсуждения всех спорных вопросов между Венгрией и Украиной. И Зеленский эту идею поддержал. Президент Венгрии также отметил, что Зеленский открыт для обсуждения и решения вопросов, связанных с закарпатскими венграми, в частности вопросами двойного гражданства и законов об образовании и языке на Украине. «Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать стабильные и мирные отношения с Украиной — нашим крупнейшим соседом, как и с другими нашими соседями, — отметил Адер. — Мы открыты для этого. В то же время я также дал понять, что венгерская община Закарпатья не требует большего, чем выполнение Украиной своих обязательств, в частности Конституции и международных договоров». По словам Адера, сейчас права венгерской общины на Украине еще более ограничены, чем во времена Советского Союза, «что недопустимо при демократии».

Накануне парламентских выборов на Украине Будапешт снова неофициально поднимает вопрос создания венгерского избирательного округа через подконтрольных политиков и общественные организации на Украине, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Будапешт пытается создать в украинском Закарпатье Притисянский избирательный округ, который, на первый взгляд, выглядит демократическим инструментом волеизъявления закарпатских венгров, но на самом деле несет скрытую угрозу суверенитету Украины. Информационная «раскрутка» стартовала во время предвыборной кампании по выборам президента Украины весной 2019 года. В марте народный депутат Украины и председатель Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензович подал судебный иск против Центральной избирательной комиссии Украины за отказ в создании так называемого Притисянского избирательного округа (на территории 4-х районов Закарпатья вдоль реки Тиса, где компактно проживают этнические венгры). Создание отдельного венгерского избирательного округа — это, по сути, начальный этап проекта создания Притисянской венгерской автономии на территории Закарпатья с центром в городе Берегово. Создание единого мажоритарного венгерского избирательного округа позволит в будущем манипулировать голосами, скупая их в качестве «провенгерских», а ведь в пределах округа проживают не только венгры, их, кстати, там не так уж и много, но и украинцы, словаки, румыны, цыгане. В такой ситуации никто из соответствующих политических кругов Венгрии не пожалеет средств для выборов на Украине. Согласно действующему законодательству Украины, для создания отдельного избирательного округа, которых в Закарпатье пока шесть, нужного 155 — 160 тысяч человек взрослого возраста, которые имеют право голоса. Поэтому к идее создания подобного «венгерского» округа возникает куча вопросов. Как подсчитать количество венгров в Закарпатье без переписи? Кто из них имеет право голоса? Кто владеет двойным гражданством? В сегодняшних условиях это определить практически невозможно. Во время информационно-гибридной войны против Украины, которую уже пять лет ведет Российская Федерация вместе со своими партнерами, среди которых, кстати, и официальный Будапешт, игры с отдельными избирательными округами, культурными и политическими автономиями могут закончиться «крымским» сценарием в лучшем или Донбассом в худшем случаях.

Украинцы лидируют по полученным разрешениям на работу в Польше, информирует «За Збручем» (Тернополь). В последние годы количество разрешений на работу, которые выдаются иностранцам в Польше, систематически увеличивается. В 2018 году их было выдано 328,8 тысячи, что почти на 40% больше, чем в 2017 году, сообщили в центральном статистическом управлении страны. Всего в 2018 году разрешения на работу были выданы в Польше гражданам 125 стран и двум лицам без гражданства. Чаще всего они были предоставлены гражданам Украины — 70%. Почти 180 тысяч украинцев имеют вид на жительство в Польше.

Украинцы массово покидают страну в поисках работы, пишет «Волинь» (Луцк). После праздников сотни автомобилей выстроились на пограничных пунктах с Польшей, Чехией, Венгрией. Миграция стала массовым явлением. Украинцы спешат занять места поляков и чехов, которые в поисках лучшей жизни поехали дальше на Запад. А заставляет их покидать семьи не только отсутствие работы на Украине. В последнее время количество вакансий у нас увеличилось. На Волыни сейчас насчитывается 3 тысячи. Этого достаточно, чтобы найти работу, однако едут, несмотря на то, что работодатели подняли зарплаты. Но повышением на одну-две тысячи гривен высококвалифицированного рабочего не остановишь. К уровню зарубежных зарплат наши все равно не дотягивают. В Польше и Чехии, например, средний заработок на уровне 20−25 тысяч гривен. Где на Украине заработаешь столько за месяц? Однако украинцы едут на заработки не только из-за низких зарплат и стандартов жизни на родине, но и из-за отсутствия защищенности, достойных условий труда, непонятную систему налогообложения и неуверенности в завтрашнем дне. Большой отток трудоспособного населения — проблема для экономики. Похоже, это уже поняли в правительстве. Ведь в государстве все меньше становится рабочих рук. За границу выезжают высококвалифицированные рабочие, ученые. Каковы истинные цифры миграции, точно никому не известно. Называют разные данные — 2 миллиона, 7 миллионов. Мы закрываем глаза на то, что покидает родину молодежь, которую охотно принимают зарубежные учебные заведения. Часть ее не вернется на Украину. Призывы к патриотизму сейчас уже не действуют даже на тех, кто едет на заработки в Россию.

Заместитель мэра Днепропетровска Михаил Лысенко сделал предложение, как решить языковый вопрос, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Об этом он сообщил в соцсети. «Чтобы тотально протроллить Мордор, русский язык надо переименовать в сичеславский или в восточно-украинский, — считает Лысенко. — У них будет паника». В комментариях добавил, что государственный язык будет только один. Точка.