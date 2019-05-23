Годовой доход врио главы Оренбуржья составил более 234 млн рублей

Оренбург, , 14:01 — REGNUM Доход врио главы Оренбургской области Дениса Паслера за 2018 год составил 234 106 883 рубля. Информация о доходе и имуществе опубликована на портале правительства региона.

В собственности Дениса Паслера находится два земельных участка площадью 936 и 1829 квадратных метров. Также он владеет домом (555,1 кв. м) и иным недвижимым имуществом (177,9 кв. м). В пользование врио главы региона квартира площадью 267,3 кв. метра.

В личном автопарке Дениса Паслера, согласно декларации, прицеп к легковому автомобилю РЕСПО; легковому автомобилю СКИФ, а также два снегохода.

Согласно отчету, из трех несовершеннолетних детей у одного в собственности есть квартира площадью 267,3 кв. метра. Дети Дениса Паслера в пользовании имеют земельный участок, жилой дом, квартиру в России, а также комнату в общежитии в Великобритании.

Напомним, Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбуржья 21 марта 2019 года — после того, как его предшественник Юрий Берг досрочно сложил губернаторские полномочия.

Добавим, Денис Паслер родился в городе Североуральске Свердловской области 29 октября 1978 года. С 20 июня 2012 по 26 сентября 2016 года являлся председателем правительства Свердловской области. 4 апреля 2017 года Денис Паслер был избран председателем правления ПАО «Т Плюс».

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