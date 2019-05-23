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В Кремле анонсировали встречу Путина с бывшими главами регионов

Политика

Представитель Кремля не уточнил, о ком именно идет речь

В Кремле анонсировали встречу Путина с бывшими главами регионов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Московский Кремль

Москва, 23 мая 2019, 13:55 — REGNUM  Президент России Владимир Путин сегодня, 23 мая, проведет встречу с несколькими бывшими губернаторами, которые недавно покинули свои посты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент планирует пообщаться с ранее ушедшими в отставку руководителями регионов», — отметил представитель Кремля, не уточнив, о ком именно идет речь.

Кроме того, добавил Песков, президент страны вручит госнаграды большому числу граждан РФ и иностранцам, среди которых — президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Инфантино, общаясь с журналистами после одной из встреч с Владимиром Путиным, высказал надежду, что когда-нибудь может стать послом в России.

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