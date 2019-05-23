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НАТО ничего требовать не может: тем более «освободить» Крым

Политика

Чего-то требовать — прерогатива государств, а НАТО государством не является

Москва, 23 мая 2019, 13:55 — REGNUM  НАТО потребовало от России покинуть Крым. Вернее, не потребовало, а призвало, и не НАТО, а один из его чиновников, и не официально, а в интервью, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«НАТО ничего требовать ни от кого не может, поскольку не является субъектом международных отношений и не является центром принятия решений», — отметил эксперт.

По его словам, чего-то требовать, признавать или не признавать те или иные государства и их территории — прерогатива государств, а НАТО пока ещё государством не является.

«Впрочем, России и не требуется признание или непризнание её границ какими-то другими странами. Российские власти неоднократно давали понять миру, что никому не дадут нарушить границы нашего государства, а тем более отдать Крым», — подчеркнул Вакуленко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что североатлантический альянс не признает российский Крым и призывает Москву вывести из региона войска.

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