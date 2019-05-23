Кремль дистанцировался от проблемы возведения храма в Екатеринбурге

Москва, , 13:50 — REGNUM Решать конфликт, который возник вокруг строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, должны местные и региональные власти — это их прерогатива. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что Кремль в ситуацию с возведением и выбором места для строительства святыни вмешиваться не будет. Песков напомнил, что в настоящее время в Екатеринбурге по этому вопросу идёт диалог между представителями общественности, представителями церкви и городскими и региональными властями.

«Диалог продолжается, и мы рассчитываем, что он будет продолжен с тем, чтобы эта проблемная ситуация была разрешена», — заявил официальный представитель Кремля.

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Мэр Екатеринбурга: опрос по храму можно сделать уже в июле

Как сообщало ИА REGNUM, недовольные возведением храма Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга жители города на прошлой неделе провели акции протеста. После этого городские власти заявили, что учтут мнение горожан: среди них будет проведён опрос, в ходе которого они смогут выразить своё отношение к строительству храма в сквере.

Добавим, что, согласно опросу ВЦИОМ, в котором приняли участие 3 тысячи человек, большинство респондентов поддержали идею строительства собора. Но при этом основная часть респондентов считает, что сквер у Драмтеатра не является для этого удачным местом. После этого свердловский губернатор Евгений Куйвашев обратится к мэру города Александру Высокинскому с просьбой не включать сквер у Драмтеатра в список мест для размещения храма.