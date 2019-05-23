СБУ следует лишить влияния на экономику Украины — представитель ЕС

Киев, , 13:49 — REGNUM У Службы безопасности Украины (СБУ) следует как можно скорее отобрать полномочия в сфере экономики, заявила заместитель главы представительства Европейского союза на Украине Анника Вайдеманн, сообщило 23 мая информационное агентство «УНИАН».

"Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. В то же время, СБУ должна избавиться от функций в сфере экономической и организованной преступности», — рассказала она.

Вайдеманн считает, что таким образом правоохранительные органы Украины прекратят препятствовать экономической деятельности, что позволит привлечь на Украину дополнительные инвестиции.

«Отсутствие реформ в Службе безопасности является препятствием к установлению доверия и интеграции Украины в западные структуры», — подчеркнула она.

Представитель Евросоюза также добавила, что Верховной раде следует как можно быстрее создать парламентский комитет, контролирующий работу спецслужб.

«Мы надеемся, что слова, которые мы слышали от нового президента, что он полностью поддерживает европейскую интеграцию Украины и что он действительно хочет усилить борьбу с коррупцией и продолжать судебную реформу, не будут забыты», — подытожила Анника Вайдеманн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ руководителя студии «Квартал-95» Ивана Баканова.

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