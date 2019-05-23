Четверг, 23 Мая 2019 года
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Россия призвала сохранить в Арктике зону мира

Политика

Россия проводит в Арктике открытую, основанную на нормах международного права политику

Россия призвала сохранить в Арктике зону мира
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арктика

Москва, 23 мая 2019, 13:42 — REGNUM  Россия выступает за формирование международного партнерства для сохранения в Арктике зоны мира, стабильности и низкой военной напряженности, заявил посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ Николай Корчунов.

«Мы выступаем не за противоборство и соперничество, а за взаимодействие и взаимодополняющие усилия друг друга», — цитирует РИА Новости Корчунова.

По его словам, Россия проводит в Арктике открытую, основанную на нормах международного права политику, которая предполагает широкую повестку международного сотрудничества в интересах устойчивого развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенным Штатам необходимо завоевать лидерство в Арктике и «бросить вызов» России за влияние в этом регионе. По его словам, США уже приступили к разработке новых ледоколов, способных обеспечивать круглогодичное присутствие в Арктике.

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Развитие российской Арктики
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