Россия призвала сохранить в Арктике зону мира

Москва, , 13:42 — REGNUM Россия выступает за формирование международного партнерства для сохранения в Арктике зоны мира, стабильности и низкой военной напряженности, заявил посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ Николай Корчунов.

«Мы выступаем не за противоборство и соперничество, а за взаимодействие и взаимодополняющие усилия друг друга», — цитирует РИА Новости Корчунова.

По его словам, Россия проводит в Арктике открытую, основанную на нормах международного права политику, которая предполагает широкую повестку международного сотрудничества в интересах устойчивого развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенным Штатам необходимо завоевать лидерство в Арктике и «бросить вызов» России за влияние в этом регионе. По его словам, США уже приступили к разработке новых ледоколов, способных обеспечивать круглогодичное присутствие в Арктике.

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