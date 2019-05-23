Экс-президент Франции Олланд опасается ситуации тупика для ЕС после выборов

Берлин, , 13:46 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд опасается того, что после выборов в Европейский парламент Европейский союз (ЕС) как проект окажется в тупике из-за влияния правых партий. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном 23 мая.

«Я обеспокоен тем, что Европа застрянет, что не будет открыта новая глава, будет заблокирована в вопросах экологии, обороны, гармонизации налогов и миграции. Не через парламент, потому что экстремисты сформируют слишком маленькую группу, чтобы действительно мешать работе, но через Европейский совет», — сказал политик.

«Есть уже шесть-семь стран где правят националисты или популисты. Они не смогут разрушить ЕС, но могут завести его в тупик. Своей приверженностью бойкотам, принуждением к единогласному решению они препятствуют каждому углублению», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 26 мая в 28 странах ЕС проходят выборы в Европейский парламент. Согласно официальным прогнозам, фракция националистов в парламенте по итогам выборов усилится.

Читайте также: Глава МИД Испании: ЕС должен играть в «державную логику» в отношениях с США

А также: В Великобритании и Нидерландах начались выборы в Европейский парламент