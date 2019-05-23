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Зеленский надеется, что новый глава Генштаба Украины «декоммунизирует» ВСУ

Политика

ВСУ могут сравниться с лучшими армиями мира, считает он

Киев, 23 мая 2019, 13:33 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что новый глава генерального штаба Руслан Хомчак ещё больше «декоммунизирует» ВСУ. Об этом он написал 23 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

«Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться всё меньше советского, вместо этого на деле будут внедряться западные стандарты», — написал Зеленский.

Он уверен, что у ВСУ есть потенциал стать одной из лучших армий мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Степан Полторак представил нового главу генерального штаба, назначенного Владимиром Зеленским.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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