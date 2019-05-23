Зеленский надеется, что новый глава Генштаба Украины «декоммунизирует» ВСУ

Киев, , 13:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что новый глава генерального штаба Руслан Хомчак ещё больше «декоммунизирует» ВСУ. Об этом он написал 23 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

«Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться всё меньше советского, вместо этого на деле будут внедряться западные стандарты», — написал Зеленский.

Он уверен, что у ВСУ есть потенциал стать одной из лучших армий мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Степан Полторак представил нового главу генерального штаба, назначенного Владимиром Зеленским.

Читайте также: Министр обороны Украины Полторак представил нового главу генштаба ВСУ