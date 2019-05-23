Псков, , 13:20 — REGNUM Глава Пскова Иван Цецерский досрочно сложил полномочия руководителя города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, этот вопрос был рассмотрен сегодня, 23 мая, на очередной сессии Псковской городской думы.

Решение принималось тайным голосованием. Прекращение полномочий Цецерского на посту главы города депутаты приняли 22 голосами «за», против проголосовал один депутат. Всего в заседании участвовали 24 депутата, включая Цецерского.

Отметим, что после сложения полномочий главы города Иван Цецерский останется депутатом Псковской городской думы, так как глава города Пскова избирается из числа депутатов. Городской администрацией Пскова сейчас руководит Александр Братчиков.

Напомним, Цецерский был главой Пскова в течение 10 лет — с 2009 года.