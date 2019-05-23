Назарбаев назвал признаки политической конкуренции в Казахстане

Нур-Султан, , 13:24 — REGNUM Признаком политической конкуренции в Казахстане является участие в досрочных выборах президента республики семи кандидатов, считает бывший глава государства Нурсултан Назарбаев. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе первого президента Казахстана.

Назарбаев посетил общественный штаб кандидата в президенты республики от партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Касым-Жомарта Токаева и провел совещание с руководителями региональных штабов.

Бывший президент отметил роль партии в реализации государственных программ и принятого курса развития страны. Назарбаев также отдельно остановился на вопросе двоевластия.

«Я продолжаю работать на благо нашей страны. Хочу подчеркнуть, что никакого двоевластия в стране допускаться не будет. Все мы будем работать на президента, которого изберет народ», — сказал Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на XII астанинском экономическом форуме заявил, что его дальнейшая работа будет направлена на поддержку нового президента республики.

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