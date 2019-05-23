На Украине 24 мая стартует избирательная кампания в Раду

Киев, , 13:15 — REGNUM Избирательная кампании по досрочным выборам в Верховную раду начнется 24 мая, сообщила 23 мая председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук на брифинге в Киеве.

Слипачук напомнила, что избирательная кампания начинается на следующий день после опубликования соответствующего указа главы государства.

«Указ опубликован сегодня. Значит кампания начинается 24 мая», — сообщила она.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 мая, на Украине вступил в силу указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Документ опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер». Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

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