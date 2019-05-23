Кравчук объяснил, почему Зеленский не проведет референдум о мире с Россией

Киев, , 13:15 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский не предлагал выносить на всеукраинский референдум вопрос мирного договора с Россией, это личная инициатива главы администрации президента Андрея Богдана. Об этом 23 мая заявил на пресс-конференции в Киеве первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он считает, что для этого референдума невозможно сформулировать вопросы.

«Я не знаю, как провести этот референдум, какой вопрос вынести на референдум? Кто из вас может его сформулировать… Тут что написать: «Поддерживаете ли вы отношения с Россией?» или «Вы поддерживаете учёт интересов России в агрессии на Украину?». Даже технически это нереально. Этого не предлагал Зеленский, это предложил новый глава Администрации. К этому нужно относиться как к его мнению», — призвал Кравчук.

Ранее, 22 мая, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий обвинил Зеленского в желании провести референдум «о примирении с Россией».Он рекомендовал президенту и его команде «хорошо выучить уроки украинской истории и не искать пути «капитуляции перед Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая глава администрации президента Богдан заявил, что Зеленский вынесет на всеукраинский референдум вопрос мирного договора с Россией.