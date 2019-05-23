В МИД РФ назвали вероятные мишени террористов

Москва, , 13:03 — REGNUM В настоящее время наибольшая угроза со стороны членов террористических организаций нависла над Юго-Восточной Азией и Европой. Так считает заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

Читайте также: Почти 1,5 тыс. боевиков вернулись в ЕС с Ближнего Востока — глава ФСБ

Директор ФСБ предупредил об угрозе от вдов, жён и детей террористов

По его словам, именно эти территории являются очередными мишенями боевиков. Сыромолотов отметил, что вместе с мигрантами в Европу проникло множество террористов.

«Они уже установили связи с организованной преступностью. Там все это тлеет, но может выстрелить очень сильно», — приводит ТАСС слова дипломата.

Что касается Юго-Восточной Азии, то здесь, по мнению представителя внешнеполитического ведомства, в первую очередь под ударом могут оказаться достаточно бедные страны с внутренним конфликтным потенциалом и несовершенным законодательством.

Также по теме: ФСБ: 5 тыс. террористов переброшены в Афганистане к границам СНГ

Трамп: Над миром нависла сильнейшая угроза терроризма

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявлял, что из пяти тысяч террористов в Европейский союз с Ближнего Востока приехали почти полторы тысячи боевиков. По его словам, значительную часть составляют бандиты, направленные главарями в Европу для продолжения террористических действий. Бортников отметил, что иностранные боевики-террористы остаются главным инструментом международных террористических структур. После прохождения обучения в лагерях исламистов, уже с полученным военным опытом, они в большом количестве возвращаются обратно или оседают на территории других государств.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов