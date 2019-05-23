Президент Грузии: «Мы нужны Евросоюзу»

Тбилиси, , 12:59 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, Евросоюзу, особенно после Брексита, нужна Грузия и особенно нужен тот новый энтузиазм, который она может привнести в ЕС. Об этом Саломе Зурабишвили заявила в интервью Рostimees в ходе своего недавнего визита в Эстонию.

При этом, отвечая на вопрос относительно допущенных с обеих сторон на пути интеграции Грузии с Евросоюзом ошибок, президент выделила запоздалое начало процесса расширения ЕС и негативное влияние России на выбравших путь евроинтеграции соседей.

«Наверное, расширение Евросоюза следовало начать гораздо раньше, сразу же после разрушения Берлинской стены, и это создало бы целый ряд возможностей. Никто не знает, принесло бы это лучшие результаты или нет. Европа никогда не испытывала поражения. Мы помним шаги, сделанные президентом Франции Николя Саркози для остановки войны 2008 года. Тогда он представлял Европу. Мы не остались одни в ситуации, в которую нас поставили… Никаких ошибок не допустила и Грузия. Мы знаем, что путь, который нам предстоит пройти, очень долог, а одна из причин тому — наше географическое положение. Как древнейшая христианская страна мы исторически являемся частью Европы. Но мы осознаем и то, что у нас очень сильный сосед, который стремится пресечь и замедлить наше движение к Европе, хотя он не сумел уничтожить наши цели», — пояснила Саломе Зурабишвили.

Что касается Брексита, она уверена, что этот процесс несет ЕС изменения и открывает новые возможности, в том числе для Грузии.

Саломе Зурабишвили находилась с визитом в Эстонии 16−17 мая, до визита в Таллин посетила Ригу, а из Эстонии направилась в Киев, где участвовала в церемонии инаугурации нового президента Украины.