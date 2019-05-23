Путин поздравил Моди с победой правящей партии на выборах в Индии

Москва, , 12:58 — REGNUM Российский президент Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии «Бхаратия джаната парти» на парламентских выборах. О направленной индийскому лидеру поздравительной телеграмме сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил уверенность, что Моди в качестве премьер-министра Индии будет способствовать укреплению многовековой дружбы российского и индийского народов и развитию «особо привилегированного стратегического партнерства» Москвы и Нью-Дели.

Глава Российского государства подтвердил готовность к продолжению плодотворных личных контактов с индийским премьер-министром и совместной работе в интересах обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, правящая коалиция «Национальный демократический альянс» (НДА) во главе с партией «Бхаратия джаната парти» (БДП) победила на выборах в Индии, получив 310 мест в нижней палате парламента из 543 возможных. Голосование проходило с 11 апреля по 19 мая в 29 штатах и семи союзных территориях Индии.

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