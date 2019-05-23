Глава Генштаба обещает искоренить «очковтирательство» в ВСУ

Киев, , 12:57 — REGNUM Начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины «не проводит переговоры, а принимает решения». Об этом 23 мая заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Руслан Хомчак, комментируя готовность Киева начать переговоры с Кремлем.

«Я начальник Генерального штаба, я не договариваюсь. Я принимаю решения и руковожу. Все открыто и понятно… Моя позиция — выполнять свои обязанности, которые на меня возложены законодательством Украины», — сказал Хомчак.

Он сообщил, что в украинской армии «в достаточном количестве» присутствует «очковтирательство».

"Я осознанно об этом говорил… Об этой проблеме знают все внизу, от неё страдают. Если сегодня говорить, что этой проблемы нет, значит обманывать общество и уже себе ставить совсем другие задачи», — сказал Хомчак.

Он заверил, что на Украине идет реформирование Генштаба.

«Оно началось с того момента, когда Украина заявила, что идет на Запад, курсом на изменения к европейскому сообществу и дальнейшим возможным вступлением или сотрудничеством с НАТО… Работа со стратегическими советниками в вооруженных силах организована, она идет. Отклоняться от той работы мы не будем», — заверил Хомчак.

Глава Генштаба также пообещал лично искоренять проявления коррупции в армии.

«В своей деятельности я не собираюсь ждать, чтобы компетентные органы занимались коррупцией тут, когда я могу прекратить её своими управленческими решениями с помощью командиров и начальников, которые должны этим заниматься», — добавил Хомчак.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский сделал первое кадровое назначение. По представлению министра обороны Степана Полторака глава государства назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба — главнокомандующим вооруженными силами Украины. В последние годы Хомчак занимал должность Главного инспектора Минобороны.