Биометрическую регистрацию депутатов в Госдуме могут ввести до осени

Москва, , 12:56 — REGNUM Регистрация депутатов в зале пленарных заседаний Госдумы по биометрическим данным может быть введена до осени. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом в ходе заседания сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если вы поддержите, учитывая, что мы с вами собирались установить регистрацию депутатов через биометрическую регистрацию, мы можем это сделать раньше, а не осенью. И не в новом помещении, а здесь буквально через несколько месяцев», — сказал Володин.

Предполагалось, что новые рабочие места депутатов Госдумы в зале пленарных заседаний будут оборудованы системой биометрической регистрации после реконструкции.

Ранее ведущий пленарное заседания неоднократно критиковал депутатов, которые используют карточки коллег при голосовании по законопроектам.

В связи с обнаружением пустот в фундаменте нижней палаты парламента реконструкция переносится на неопределенное время.

Читайте ранее в этом сюжете: Реконструкцию Госдумы могут перенести на год