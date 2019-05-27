Противостояние ушло в кабинеты: быть ли храму Святой Екатерины?

Александр Комаров, , 06:04 — REGNUM

Страсти по поводу места строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины утихли. Но противостояние осталось. Противники строительства в сквере требуют не указывать этот вариант в списке для предстоящего опроса, сторонники, наоборот, ратуют за сквер, а чиновники разошлись в своих мнениях.

Протест и провокаторы

Напомним, что взорванный в 1930 году храм Святой Екатерины пытаются построить заново с 2010 года. Изначально епархия собиралась сделать это на историческом месте, где сейчас находится площадь Труда и фонтан «Каменный цветок». Но горожане воспротивились этому проекту, и представители РПЦ отказались от своих планов. К идее вернулись в 2016 году. В этот раз совладелец Русской медной компании Игорь Алтушкин предложил построить его в акватории городского пруда, на насыпном острове. Но и эта идея вызвала протесты среди некоторой части горожан.

Место в сквере возле Театра драмы подобрали уже в мэрии Екатеринбурга. Городская дума перевела участок из категории «Парки и скверы» в землю религиозного назначения. Но и здесь последовали протесты. Их горячая фаза пришлась на предыдущую неделю, когда рабочие оградили площадку забором, а ООО «Фонд Святой Екатерины» объявил о начале строительства собора. Построить его планировалось к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга.

Старый-новый храм планировалось сделать подарком горожанам. Однако часть горожан оказалась не в восторге от такой идеи. 13 мая в сквере собрались сотни людей. Они повалили временный забор и прорвались к месту предполагаемого строительства. Впрочем, затем их оттеснили охранники и спортсмены, вставшие на защиту стройплощадки. Забор был восстановлен, а перепалка между сторонами длилась до самого утра.

14 и 15 мая протестующим противостояли уже силовики. В толпе не обошлось без флага «Уральской республики», скачек «кто не скачет, тот за храм», различных провокаторов. Также, по данным некоторых общественников, в Екатеринбург из разных городов приехали сторонники одного из известных блогеров. Видимо, кому-то очень хотелось дестабилизации обстановки. На этом фоне реакция правоохранительных органов мало кого удивила. 14 мая силовики задержали около 30 человек, 15-го — порядка 70. Большинство из них получили разные сроки ареста за мелкое хулиганство.

Отметим, среди протестующих было много тех, кто действительно всей душой за сохранение сквера в нынешнем виде и против строительства не просто храма, а очередного из нескольких построенных за последние годы в Екатеринбурге храмов. В центре города их уже изобилие. В шаговой доступности находятся храм Вознесения, Храм-на-Крови, храм «Большой Златоуст». При этом зелёных насаждений в центре города стало заметно меньше. В частности, накануне чемпионата мира по футболу их площадь уменьшилась в окрестностях Центрального стадиона.

Были среди протестующих и защитники природы, и те, кто вообще против храмов и православия, и многие другие. Часть граждан пришли лишь потому, что такой важный вопрос, как строительство в сквере, решили без них. То, что чиновники «забыли» спросить горожан, возмутило определённую часть жителей Екатеринбурга.

По сути, в центре Екатеринбурга несколько дней подряд шли самые настоящие беспорядки, также получившие название «перетягивание забора». 13 и 14 мая толпе удалось справиться с заграждением. Но 15-го победа оказалась на стороне инициаторов строительства. Забор к тому времени возвели уже капитальный, и его охраняли сотни силовиков.

Кто ответственен за массовый вывод людей на улицы, достоверно так и неизвестно. Сами участники заявляют, что у них якобы нет лидера. Но известно, что активное участие в этих «протестах» приняли представители «штаба Навального».

Кроме того, тема строительства храма не прошла мимо некоторых местных пабликов и СМИ. Среди них, в частности, сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» в соцсети «ВКонтакте». А 13 мая, когда стало известно об установке забора, тему активно подхватил портал Е1.Ru. Этот ресурс входит в Сеть городских порталов Hearst Shkulev Digital. ООО «Хёрст Шкулёв Медиа» — фирма формально российская, зарегистрирована в Москве. Возглавляет её Наталья Шкулёва — (по открытым данным, супруга небезызвестного Андрея Малахова и дочь Виктора Шкулёва). При этом на сайте организации чёрным по белому написано, что партнёром фирмы является американская компания Hearst Corporation, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Ни о чём не говорит?

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Падение забора

16 мая в сквере тоже было многолюдно, но в этот раз обошлось без жёсткого противостояния. Перед этим ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин, который предложил провести опрос по поводу того, где строить храм. А затем в сквер к противникам строительства пришёл мэр Александр Высокинский. Встретили его весьма прохладно. Глава Екатеринбурга объявил о том, что до подведения итогов опроса строительство в сквере приостановлено, и предложил сторонникам сохранения сквера обсудить ситуацию, но не на улице, а в стенах горадминистрации. Встречу назначил на 18 мая.

Перед встречей не обошлось без интриги. Дело в том, что ответственным за отбор 30 её потенциальных участников мэр назначил одного из активистов. Гражданин про это поручение услышал, проникся им и… взял самоотвод. Мол, не уполномочен заниматься таким ответственным делом.

Встреча тем не менее состоялась. На неё пришли не 30 человек, а почти 60. По её итогам Александр Высокинский заявил журналистам, что было принято предварительное решение о том, как опрашивать население Екатеринбурга. В качестве основного варианта он назвал референдум.

На встрече протестующие также потребовали убрать забор. Однако мэр отказался это делать, пообещав лишь, что со строительной площадки будет организовано видеонаблюдение, и каждый желающий сможет в режиме реального времени отслеживать, идут ли там какие-либо работы или нет. А затем он сам, а также журналисты и общественники, посетили площадку и своими глазами увидели, что сейчас никаких работ там не ведётся.

В тот же день, 18 мая, с заявлением выступил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что в понедельник, 20 мая, администрация города предложит на выбор несколько площадок под храм, и призвал горожан принять участие в определении наиболее подходящей.

Понедельник, 20 мая преподнёс очередные сюрпризы. Мэрия начала принимать предложения по поводу места для размещения собора. Кроме того, депутаты городской и Государственной дум обсудили ситуацию со сквером. Отметим, именно гордума будет решать, в какой форме узнать мнение горожан. И в ходе прошедшей 20 мая встречи выяснилось, что с референдумом, на котором так горячо настаивают противники строительства храма в сквере, может быть не всё просто. Чтобы он состоялся, нужна явка не менее 50%, а такая явка не всегда случается даже на крупных выборах. И если референдум не состоится, то по такому же вопросу можно будет провести его не раньше, чем через два года. Кроме того, временных затрат потребует и подготовка референдума — от 50 дней до шести месяцев.

20 мая произошло ещё одно важное событие. После встречи с депутатами Госдумы митрополит Кирилл обратился к руководству Фонда Святой Екатерины с просьбой снести забор раздора. В отличие от мэра Высокинского, он не заявлял публично о том, что сторонники храма могут возмутиться, просто взял и попросил убрать ограждение. И в тот же день рабочие приступили к демонтажу. Уже 21 мая забора в сквере не было.

Далее события продолжили стремительно развиваться. 22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса трёх тысяч жителей Екатеринбурга. Выяснилось, что сквер возле Драмтеатра подходящей для строительства храма площадкой считают лишь 10% опрошенных. Впрочем, 7% выступили за строительство здесь храма по нынешнему проекту, а ещё 14% заявили, что поддержат то же самое при условии существенной корректировки проекта. Но подавляющее большинство респондентов высказались за строительство храма в другом месте и признали сквер неудачным для этого вариантом.

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После таких данных губернатор Евгений Куйвашев заявил, что попросит мэра Высокинского не включать сквер у Драмтеатра в число возможных площадок. Мэр позднее заявил, что не спешит убирать сквер из числа площадок, которые предложат гражданам при опросе. А Екатеринбургская епархия и вовсе раскритиковала данные опроса, посчитав, что он был проведён в период накала страстей и те, кто против, оказались недоинформированы.

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Последнее публичное обсуждение судьбы сквера и храма было в пятницу, 24 мая. На депутатские слушания позвали и сторонников, и противников строительства в сквере. Председатель горизбиркома Илья Захаров попытался донести до собравшихся мысль о том, что на референдум вряд ли удастся собрать 50% плюс один голос. В итоге время и деньги (порядка 130 млн рублей) будут потрачены зря.

Противники строительства в сквере со своей стороны предложили провести опрос в формате референдума. Каким образом, ещё будет обсуждаться. 20 мая в зале заседаний гордумы речь уже шла о том, что опрос провести предпочтительнее. И даже называлось количество жителей Екатеринбурга, необходимое для этого — не менее 300 тыс. человек.

Выступил перед собравшимися и представитель РПЦ, который попытался зачитать меморандум епархии по поводу всей этой ситуации. Он говорил о том, что горожане оказались недоинформированы о проекте, напомнил о волне слухов, например, о том, что в некоторых СМИ, а также в соцсетях, появлялась информация о том, что в сквере якобы вырубят часть деревьев, а кроме храма построят жильё. Вся эта дезинформация повлияла на отношение горожан к проекту, констатировал священнослужитель.

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Также в епархии заявили, что «большая часть «активистов», собирающих горожан на митинги, протестовала против каждой из предложенных площадок — а власти каждый раз нарушали права именно законопослушных граждан». И призвали повременить с проведением опроса, выждать хотя бы месяц. В епархии надеются на то, что за этот период граждане успокоятся и смогут трезво оценить проект. Сейчас представители РПЦ готовят его широкое общественное обсуждение.

Быть ли храму?

Отметим, представители РПЦ активно говорят о том, что жители города не имеют всей информации о проекте и сейчас готовятся активно и широко представлять его горожанам. При этом напомним, что в прошедших ранее заочных общественных обсуждениях проекта приняли участие 3309 человек. Из них 3107 или почти 94% поддержали строительство храма в сквере. Цифра оказалась более чем красивая. Кто были эти люди, которые не поленились зайти на официальный сайт мэрии Екатеринбурга и оставить своё мнение?

Складывается впечатление, что сторонники храма проявили высокую активность, тогда как противники оказались весьма пассивны. Ведь даже проведённый в 2018 году фондом «Социум» опрос 400 жителей города не дал даже близкой к этому уровню поддержки цифры. Тогда идею построить храм в сквере положительно оценили более 41% опрошенных. При этом отрицательно отнеслись около 24% респондентов.

Примечательно, что в период обострения противостояния тот же фонд опросил по телефону 300 человек. И выяснилось, что почти 52% респондентов настроены против строительства собора в сквере. Поддержали эту идею лишь 29%.

Наконец, совсем уж не в пользу такой инициативы высказались многие участники опроса, проведённого ВЦИОМ. 79% опрошенных заявили, что храм Святой Екатерины нужно построить. При этом всего от общего числа опрошенных за сквер высказались 21%, а за то, чтобы возвести собор в другом месте — 58%.

Несмотря на неутешительные результаты последних опросов по поводу сквера, в епархии продолжают за него цепляться. Планируемый общегородской опрос просят проводить не сейчас, а спустя хотя бы месяц. Тем временем представители РПЦ заявляют о том, что теперь будут активно представлять тот самый проект. Вопрос: а где они раньше были? Ведь если бы жители города узнали о проекте до начала работ, то удалось бы избежать появления в соцсетях и в СМИ недостоверной информации. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уже заявил о том, что не исключает возможности подачи исков к тем изданиям, которые разместили у себя информацию о том, что рядом с храмом построят и жилые дома. Но если бы проект был заранее широко представлен, если бы граждане сразу получили полную и достоверную информацию, возможно, протестов такого масштаба в центре Екатеринбурга бы не произошло и проведению строительно-монтажных работ ничего бы не помешало.

Отметим, отдельные представители РПЦ лихорадочно ищут и другие возможные места, где можно возвести Собор Святой Екатерины. Участвуют в этом и другие жители Екатеринбурга. Среди возможных мест, например, предлагают площадь Труда, где этот собор стоял раньше. Напомним, что в 2010 году после гораздо менее масштабного протеста строить его не стали. Но вполне возможно, что если бы тогда власти проявили волю и смекалку, то сейчас на площади Труда уже бы стоял тот самый собор.

Некоторые предлагают построить его на площади 1905 года, где до 1930 года стояли Богоявленский собор и памятник. Правда, эта инициатива тоже далека от идеала. На площади стоит памятник Ленину, который является объектом культурного наследия регионального значения. Чтобы снять с него этот статус, придётся сильно постараться. Наконец, у сноса памятника Ленину есть противники, и они вполне могут заявить о себе. Нужно ли ещё одно противостояние, пусть даже и ради храма Святой Екатерины?

Также звучат предложения разместить собор на месте недостроенной гостиницы возле цирка, за Макаровским мостом возле улицы Челюскинцев, вместо заброшенной больницы в Зелёной Роще. Звучат и совсем уж утопические варианты, например, на разных окраинах города. Речь идёт не просто о строительстве храма, а о воссоздании главного собора Екатеринбурга. А где ещё должен находиться главный собор, если не в центре?

Как бы то ни было, место под строительство попытаются найти с помощью горожан. Опросят порядка 300 тысяч человек. Сейчас в мэрии принимают предложения по поводу возможных мест. В субботу, 25 мая, число обращений по этому вопросу достигло 8200 штук.

Правда, лично у меня сомнения в том, что даже с помощью опроса удастся разрубить этот узел. Свободной земли в центре города практически нет. Кроме того, вопрос о том, где строить, нужно будет согласовать с инвесторами проекта — совладельцем Русской медной компании Игорем Алтушкиным и владельцем Уральской горно-металлургической компании Андреем Козицыным. Очень сомневаюсь в том, что они будут строить главный собор Екатеринбурга «где попало». Последнее слово в этом вопросе в любом случае за ними.

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Пока же есть риск, что к 300-летию Екатеринбурга храм Святой Екатерины так и не будет построен. Шансы успеть были. Но, видимо, кто-то где-то недоработал. В итоге вышло то, что вышло. Попытки восстановить храм (правда, совсем в другом виде) предпринимаются уже девять лет, и, при нынешнем раскладе, не факт, что не продлятся ещё столько же. Может быть, через несколько лет храм, названный в честь «небесной покровительницы» города, всё же построят. Тем более, что 79% опрошенных ВЦИОМ горожан считают, что такой храм и можно, и нужно строить. Вопрос лишь в том, где.