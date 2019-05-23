Зеленский ждет от Хомчака десоветизации украинской армии

Киев, , 12:46 — REGNUM Западные стандарты должны полностью вытеснить всё советское из украинской армии, чтобы она стала одной из лучших в мире. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Зеленский выразил надежду, что в армии «ежедневно будет оставаться все меньше советского» после назначения генерала Руслана Хомчака начальником генштаба Вооруженных сил Украины. Место советского наследия должны занять западные стандарты.

«Вооруженные силы Украины должны стать в один ряд с лучшими армиями мира», — написал украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский уволил с должности начальника генштаба ВСУ Виктора Муженко и назначил на генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

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