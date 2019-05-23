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Зеленский ждет от Хомчака десоветизации украинской армии

Политика

Место советского наследия должны занять западные стандарты, полагает политик

Зеленский ждет от Хомчака десоветизации украинской армии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 23 мая 2019, 12:46 — REGNUM  Западные стандарты должны полностью вытеснить всё советское из украинской армии, чтобы она стала одной из лучших в мире. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter.

Зеленский выразил надежду, что в армии «ежедневно будет оставаться все меньше советского» после назначения генерала Руслана Хомчака начальником генштаба Вооруженных сил Украины. Место советского наследия должны занять западные стандарты.

«Вооруженные силы Украины должны стать в один ряд с лучшими армиями мира», — написал украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский уволил с должности начальника генштаба ВСУ Виктора Муженко и назначил на генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

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Вооруженные силы Украины
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