Мэр Екатеринбурга: опрос по храму можно сделать уже в июле

Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM Опрос о месте строительства храма Святой Екатерины могут провести уже в июле 2019 года. Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам градоначальника, именно в июле мэрия будет готова провести опрос, а его результаты могут быть готовы уже к концу этого месяца.

Форма учёта мнения пока неясна, сказал мэр. Хотя на сайте горадминистации уже указано, что опрос будет проведён поквартирно, будто это уже решённый вопрос, но это не так: такая форма — лишь один из вариантов, сказал Высокинский корреспонденту ИА REGNUM.

Возможно, опрос будут проводить в торговых центрах или учебных учреждениях города — такой вариант обсуждался на встрече мэра с православной общественностью.

Напомним, решение о форме учёта мнения должна принять гордума Екатеринбурга на следующей неделе. Пока что инициативные граждане уже вызвались заявить референдум.