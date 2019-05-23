ДНР и ЛНР не получится игнорировать — экс-президент Украины

Киев, , 12:44 — REGNUM Гражданскую войну в Донбассе следует останавливать политико-дипломатическим путём, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщил 23 мая телеканал 112.ua

Он озвучил шаги, которые позволят достичь мира в регионе. Прежде всего следует прекратить огонь, провести обмен пленными и начать диалог.

Кравчук также признал, что игнорировать ДНР и ЛНР, как это последние четыре года делала Украина, не получится:

«За каждым шагом здесь есть разные силы, посмотрите: Украина, Россия, Европа, США, и я не знаю, куда отнести «боевиков», игнорировать их невозможно, их надо как-то учесть, потому что они будут осуществлять всегда сопротивление», — считает политик.

Напомним, Киев с начала гражданской войны игнорирует наличие в Донбассе граждан Украины, не признавших результаты государственного переворота в 2014 году, протестующих против дискриминации русского населения Украины и политики насильственной украинизации, проводимой украинскими властями все годы независимости страны.

Украинская пропаганда утверждает, якобы ВСУ воюют в Донбассе против некой «России», хотя подразделений Вооружённых сил Российской Федерации в Донбассе нет и никаких доказательств обратного Украина не предоставляет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что вопрос о мирных переговорах между Донбассом, Россией и Украиной может быть вынесен на референдум, на что в адрес президента Украины посыпались угрозы.

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