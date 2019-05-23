Король Саудовской Аравии поздравил главу Индонезии с победой на выборах

Джакарта, , 12:39 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд направил телеграмму, в которой поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с победой на выборах, сообщает Antaranews.

«От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия я поздравляю Джоко Видодо с переизбранием на пост президента Индонезии. Пусть индонезийский народ процветает», — говорится в телеграмме короля Саудовской Аравии.

Король также высоко оценил выдающиеся братские отношения между двумя народами и странами, а также заявил, что готов содействовать и улучшать отношения между Саудовской Аравией и Индонезией в различных областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центризбирком Индонезии объявил результаты президентских выборов, которые прошли в стране 17 апреля 2019 года. Явка избирателей на выборах 2019 года составила 199 млн млн человек. При этом число действительных бюллетеней на президентских выборах составило 154 млн.