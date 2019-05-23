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Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти

Политика

В 2019 году Минск в основном закончит модернизацию белорусских нефтеперерабатывающих заводов

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 23 мая 2019, 12:32 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти, сообщает 23 мая агентство БЕЛТА.

По его словам, в 2019 году Минск в основном закончит модернизацию белорусских нефтеперерабатывающих заводов, поэтому «будет немножко легче покупать нефть с мировых рынков».

«В связи с этим уже ведем переговоры (и хотели бы, чтобы они были активизированы) по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что Минск намерен начать импорт нефти, альтернативный российскому, используя для этой цели порты, расположенные на территории Украины или стран Прибалтики.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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