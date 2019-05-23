Кравчук поддержал роспуск Рады: «они не собираются работать с Зеленским»

Киев, , 12:03 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский действует адекватно, в соответствии с ситуацией, которая сложилась в стране. Об этом 23 мая заявил на пресс-конференции в Киеве первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя указ президента о роспуске парламента.

«Он действует в соответствии с ситуацией, которая сложилась. Верховная Рада на сегодня имеет рейтинг 4−5%. Народ не доверяет этой Верховной Раде. В этой ситуации, считаясь с желанием украинского народа, президент действует адекватно. Что касается сопротивления, он, конечно, есть и будет. Но сопротивление нужно преодолевать, потому что это интересы народа», — сказал Кравчук.

Он назвал «базаром» вчерашнее внеочередное заседание парламента, на котором депутаты так и не смогли принять новую редакцию избирательного кодекса. Президент обвинил Верховную Раду в нежелании работать и сотрудничать с президентом.

«Я не утверждаю, что президент Зеленский подал идеальный законопроект, но Верховная Рада собирается для того, чтобы его совершенствовать. А они совсем отклонили, даже не внесли в повестку дня. Это свидетельствует о том, что Верховная Рада и вообще старая власть не собирается конструктивно работать с президентом. Это значит, что рано или поздно президенту придется обращаться к украинскому народу за поддержкой… По Конституции Верховная Рада даже после роспуска работает до принятия присяги новым составом Верховной Рады. Есть время, чтобы работать», — добавил Кравчук.

Он также считает, что депутаты должны были отменить мажоритарную систему выборв, поскольку в ней «заложена коррупционная схема».

«Мажоритарка всегда была предметом сложностей не только для Украины, но и для других стран бывшего Советского Союза… Я поддерживаю идеологию перехода на пропорциональную систему с открытыми списками», — сказал Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая на внеочередном заседании парламента депутаты не внесли в повестку дня сессии законопроекты президента Зеленского «Об изменениях в избирательное законодательство» и «Об изменении системы госзакупок» во время выборов.

Представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, если парламент не изменит закон о выборах, депутаты пройдут на выборы по старому закону.

Напомним, 20 мая Зеленский потребовал от парламента отказаться от мажоритарной системы выборов и открыть списки депутатов в рамках пропорциональной системы.