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«Эффект первого впечатления»: как челябинцы оценили врио губернатора

Политика

Около трети отнеслись к Алексею Текслеру положительно

Челябинск, 23 мая 2019, 11:59 — REGNUM  В Челябинской области около трети опрошенных РАНХиГС граждан заявляют, что первое впечатление о врио губернатора Алексее Текслере у них было положительное. Об этом говорится в материалах опроса.

В частности, так заявили 33,1% опрошенных. У 14,4% впечатление оказалось нейтральным, а у 3,7% отрицательным.

Ещё 38,1% не смогли сформировать своего впечатления, а 10.8% затруднились с ответом.

Всего методом личного формализованного интервью были опрошены 700 жителей Челябинска в возрасте старше 18 лет. Примечательно, что опрос проводился больше месяца назад. с 12 по 17 апреля.

Напомним, Текслер стал врио губернатора 19 марта. Ранее регион возглавлял Борис Дубровский.

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Политическая жизнь Урала
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