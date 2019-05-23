Украину ждёт углубление кризиса: эксперт о столкновении Зеленского и Рады

Киев, , 11:59 — REGNUM Внутренний украинский политический кризис будет обостряться, потому что новой власти не удастся добиться безоговорочной поддержки США, а отказаться от русофобии хотя бы на время эта власть не может, в итоге ситуация движется к полному хаосу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 23 мая, комментируя решения президента и парламента Украины.

Как сообщалось ранее, на Украине был опубликован и вступил в силу указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов в парламент. Выборы состоятся 21 июля. При этом Верховная рада отказалась рассматривать внесенный новым президентом законопроект об изменениях в проведении выборов.

«На Украине всё движется к неизбежному следующему этапу — полному хаосу. Нельзя ставить во главу угла ненависть к другим и своим, нельзя ради этого превращать страну в марионетку внешних сил и одновременно рассчитывать на положительный политический результат.

Для того чтобы преодолеть сопротивление команды Порошенко, Зеленскому нужна безоговорочная поддержка США. Её не будет в силу неприязни нынешней американской администрации к Коломойскому, чьим ставленником Зеленский является. Неготовность хотя бы на время отказаться от русофобии затрудняет для нового президента решение даже несложных вопросов. Европейцы, как мы видим, отошли в сторону.

С удовольствием буду наблюдать, как будет обостряться внутренний украинский кризис. Даже если Владимиру Зеленскому удастся провести досрочные парламентские выборы, его партия вряд ли наберет и половину от того, что он сам набрал в качестве кандидата «против всех» на выборах президентских. У него, конечно, есть планы на будущую коалицию, но осуществятся ли они?

Пока преобладающая часть населения Украины не выскажется в поддержку программы, которую предлагает единственная трезво мыслящая политическая сила этой страны — «Оппозиционная платформа — За жизнь», ничего путного в украинской политике не получится. Но до этого ещё далеко», — отметил Михаил Демурин.