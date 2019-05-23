Четверг, 23 Мая 2019 года
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Компания SpaceX подала в суд на ВВС США

Политика

ВВС якобы несправедливо распределили тендер в размере $2,3 млрд между тремя компаниями, считают в SpaceX

Вашингтон, 23 мая 2019, 11:59 — REGNUM  Американская частная космическая корпорация SpaceX подала в суд на Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

В SpaceX считают, что американские ВВС якобы несправедливо распределили тендер в размере $2,3 млрд между тремя компаниями, не включив в тендер их самих. Вместе с тем в иске говорится, что ракетные системы этих компаний не проходили летных испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее SpaceX подала иск к федеральному правительству США в связи с борьбой за государственные контракты по запуску спутников национальной обороны.

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