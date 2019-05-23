Кадровые назначения Зеленского напугали Раду — эксперт

Киев, , 11:54 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский напугал Верховную раду назначением юриста Андрея Богдана на должность главы администрации президента. Об этом 22 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Центра глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«Пугануло их назначение Богдана — человек Коломойского, группа «Приват». В приватных беседах говорят: «Знаете, как группа «Приват» действует? Через колено». Первые кадровые назначения немного напугали», — сказал Карасёв.

По его словам, Зеленский взял под контроль армию и силовые структуры, поскольку министр МВД Арсен Аваков поддерживает президента.

«Может быть, кто-то рассчитывает, что можно сорвать выборы. Но встает такой нетрадиционный вопрос: «А на чьей стороне Аваков?» Он на стороне президента. Это важный силовой фактор, тем более что армия уже под президентом. Армия у нас всегда была вне политики, слава богу. Тем более ей есть чем заниматься… В СБУ новое руководство», — считает Карасёв.

Политолог уверен, что Зеленскому все равно, каким будет закон о выборах в парламент.

«Кажется, Зеленский проиграл, но ему все равно, какой будет закон. Верховная рада немного очнулась. Она была деморализована, а теперь показывает зубки, огрызается, показала мажоритарные зубки», — добавил Карасёв.

Он сообщил, что сегодня у парламента нет «воли для большого сопротивления, чтобы выборы отложить на осень и сорвать досрочные выборы».

«Хотя некоторые политические силы понимают трагизм ситуации для своей дальнейшей перспективы… Есть запрос общества на смену элиты. Этим команда Зеленского и занимается. У Зеленского в парламенте нет своей фракции, а значит, нет влияния на правительство. Глава исполнительной власти — премьер-министр. Ему нужен новый парламент, не ожидая пока до осени расплескается его рейтинг, чтобы новый парламент был пропрезидентским и сформировал правительство. Тогда закругляется вся система, политический режим президента Зеленского», — пояснил Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Зеленский назначил на должность главы администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Он сделал это назначение вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, сообщает украинское издание ZN.UA со ссылкой на источники в окружении Волкера.

Собеседник издания отмечает, что Волкер лично звонил Зеленскому и настоятельно не советовал назначать на эту должность Богдана как человека, связанного с бизнесменом Игоря Коломойского.