В США сотни протестующих требуют отставки конгрессмена

Нью-Йорк, США, , 12:02 — REGNUM Сотни протестующих собрались в Нью-Йорке на Таймс Сквер с требованием удалить конгрессмена Ильхан Омар из комитета Палаты представителей по международным делам. Об этом сообщает The Washington Examiner.

Организатор акции Джо Даймонд подчеркивает, что он «не исламобоф, а ильханофоб». От конгрессмена, которая пришла в Палату представителей в январе и уже успела неоднократно «прославиться» антисемитскими высказываниями, требуют покинуть пост в комитете. Протестующие настаивают, что высказывания Омар нацелены не только против евреев, но и против США.

Серия комментариев Омар началась с заявления о том, что американо-израильский комитет политических действий «покупает» поддержку Израиля у американских политиков. Вскоре после этого она возглавила банкет по сбору средств для Совета по американо-исламским отношениям, где она упомянула события 11 сентября как эпизод, в котором «какие-то люди что-то там сделали», после чего американские мусульмане начали «терять их гражданские свободы». В мае Омар защищала палестинцев после того, как по Израилю были выпущены сотни ракет: по ее мнению, пострадали в этой бойне исключительно «протестующие».

"Ильхан и ее клика отлично осознают, что они делают», — убежден Джо Даймонд.

Пока в твиттере распространяются о конгрессмене самые неприятные слухи, Демократической партии не удается убедить члена комитета по международным делам смягчить риторику.