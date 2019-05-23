Пушков предрёк «украинской мечте» печальный исход

Москва, , 11:51 — REGNUM «Украинская мечта жить за чужой счёт» никогда не осуществится. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сообщение было опубликовано в связи с заявлением замглавы администрации президента Украины Вадима Пристайко о том, что Киеву «не выжить» без НАТО и ЕС, которые являются партнёрами Украины.

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Сенатор отметил, что Украина всегда приспосабливалась жить за «чей-то счёт». Если раньше это была Россия, то теперь Киев «положил глаз» на Евросоюз.

«Украина всегда выживала за чей-то счёт, например, за наш. А теперь хочет выживать за счёт ЕС. Но много ей там не дадут — на элитку хватит, а народу ничего не достанется», — написал политик в Twitter.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1131253750348304384

По его словам, выживать гражданам Украины будет трудно.

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«За чужой счёт жить хорошо не выйдет. Не осуществится «украинская мечта», — заключил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации нового президента Украины Вадим Пристайко заявил, что НАТО и Европейский союз являются для Украины настолько важными «партнёрами», что без них она «не выживет». Пристайко напомнил, что стремление к членству в НАТО теперь закреплено в конституции Украины.

Напомним, в феврале 2019 года Верховная рада Украины по инициативе тогдашнего президента страны Петра Порошенко внесла в конституцию Украины курс в ЕС и НАТО. Закон вносит изменения в преамбулу, три статьи и переходные положения относительно стратегического курса Украины на обретение членства в Европейском союзе и в НАТО. При этом ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс ни разу не выразили готовности предоставить Украине полноправное членство.

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