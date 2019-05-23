Ивановский депутат от КПРФ обматерила подписчика и получила предупреждение

Иваново, , 11:36 — REGNUM В Ивановской области разразился скандал вокруг местного отделения КПРФ. Депутат Ивановской областной думы от КПРФ Юлия Тимофеева позволила себе оскорбительные высказывания в комментариях на странице в социальной сети.

Депутат выложила фото могилы ветерана, на состояние которой, якобы, местные власти внимания не обращают. В комментариях женщину обвинили в пиаре, в споре с бывшим однопартийцем Алексеем Огурцовым депутат разразилась потоком оскорблений, в том числе, с использованием ненормативной лексики.

Позже Тимофеева ответы с оскорблениями удалила, а на своей странице разместила следующий пост.

«Если мой тон в переписке показался слишком резким и кому-то обидным, примите мои извинения, это просто эмоции».

Как сообщил первый секретарь Ивановского обкома КПРФ Александр Бойков РБК, обком КПРФ обязал Тимофееву извиниться за оскорбления и вынес ей предупреждение.

«Для фракции это финальное решение, как будет действовать партийное руководство, я сказать не могу», — цитирует Бойко издание. Между тем, сам Огурцов заявил, что извинений со стороны не принимает.