Четверг, 23 Мая 2019 года
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Ивановский депутат от КПРФ обматерила подписчика и получила предупреждение

Политика

Перепалка депутата облдумы с бывшим однопартийцем переросла в скандал

Иваново, 23 мая 2019, 11:36 — REGNUM  В Ивановской области разразился скандал вокруг местного отделения КПРФ. Депутат Ивановской областной думы от КПРФ Юлия Тимофеева позволила себе оскорбительные высказывания в комментариях на странице в социальной сети.

Депутат выложила фото могилы ветерана, на состояние которой, якобы, местные власти внимания не обращают. В комментариях женщину обвинили в пиаре, в споре с бывшим однопартийцем Алексеем Огурцовым депутат разразилась потоком оскорблений, в том числе, с использованием ненормативной лексики.

Позже Тимофеева ответы с оскорблениями удалила, а на своей странице разместила следующий пост.

«Если мой тон в переписке показался слишком резким и кому-то обидным, примите мои извинения, это просто эмоции».

Как сообщил первый секретарь Ивановского обкома КПРФ Александр Бойков РБК, обком КПРФ обязал Тимофееву извиниться за оскорбления и вынес ей предупреждение.

«Для фракции это финальное решение, как будет действовать партийное руководство, я сказать не могу», — цитирует Бойко издание. Между тем, сам Огурцов заявил, что извинений со стороны не принимает.

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