Однопартиец Трампа раскритиковал его решение о выводе войск из Сирии

Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель раскритиковал решение президента страны Дональда Трампа о выводе войск из Сирии. Об этом 22 мая сообщается на официальном сайте законодателя.

«Я думаю, что это ужасная ошибка», — подчеркнул законодатель, представляющий Республиканскую партию Соединенных Штатов, выступая на заседании комитета.

Основной причиной подобной позиции стало желание политика поддержать сирийских курдов, которые, по его мнению, внесли весомый вклад в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Другой член Республиканской партии Майкл МакКол поддержал мнение коллеги, обратив внимание на угрозу для американских интересов со стороны России.

«Русские и Асад будут иметь свободу действий. Получит влияние и Иран, Турция полностью уничтожит курдов», — заявил парламентарий.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение о выводе американских войск из Сирии, однако распоряжение было частично пересмотрено после давления со стороны союзников Вашингтона, в частности Турции.

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