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Выборы в Индонезии: Субианто призвал протестующих «набраться терпения»

Политика

Субианто просит своих сторонников верить в конституционные меры

Джакарта, 23 мая 2019, 11:47 — REGNUM  Проигравший выборы в Индонезии Прабово Субианто попросил демонстрантов и своих сторонников верить в конституционные меры, сообщает информационный портал Detik.

«Доверьтесь своим лидерам, мы боремся со всеми правовыми и конституционными каналами. Мы должны помнить интересы людей. Для этого я прошу вас быть спокойными и набраться терпения. Мы все ищем лучшее решение для нации», — заявил Прабово Субианто в видеообращении, загруженном через его официальный аккаунт в Twitter 22 мая около 23:20 по местному времени.

Напомним, что несогласные с итогами выборов в Индонезии ранее Прабово Субианто и Сандиага Уно подтвердили, что обратятся в Конституционный суд страны.

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Внутренняя политика Индонезии
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