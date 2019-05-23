Мэр Екатеринбурга не готов исключить сквер из списка площадок под храм

Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не готов отметать сквер на Октябрьской площади как вариант для постройки храма Святой Екатерины в предстоящем опросе горожан. Об этом градоначальник заявил на встрече со сторонниками строительства храма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Главу города спросили, действительно ли вариант со сквером даже не будет учитываться в вопросе.

«Я не готов сегодня вычеркивать сквер из шорт-листа для голосования», — сказал Высокинский, сорвав аплодисменты аудитории.

Мэр пообещал собравшимся, что обсудит этот вопрос с главой региона Евгением Куйвашевым.

Напомним, 22 мая свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил не учитывать сквер у Театра драмы в опросе по месту строительства храма Святой Екатерины. Такой вывод глава области сделал после объявления результатов опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство опрошенных екатеринбуржцев высказались против строительства храма в сквере.