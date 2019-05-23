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В Крыму прокомментировали призыв НАТО к России покинуть полуостров

Политика

«Подобные структуры пять лет говорят об одном и том же»

В Крыму прокомментировали призыв НАТО к России покинуть полуостров
Аполлинарий Васнецов. Чаша моря. 1924-1925

Симферополь, 23 мая 2019, 11:20 — REGNUM  Очередные призывы НАТО к России покинуть Крым ни на что не влияют, заявил 23 мая депутат регионального Госсовета Владислав Ганжара.

«Подобные структуры пять лет говорят об одном и том же, но это, безусловно, ни на что не влияет», — заявил в беседе с RT Ганжара.

По его словам, НАТО до сих пор не смирилось с тем, что планы альянса о том, какие группы вооруженных сил будут размещены в Крыму, так и не сбылись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс не признает российский Крым, призвав Москву вывести из региона войска.

Читайте подробнее: НАТО вновь потребовало от России «вернуть Крым»

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