Праймериз «Единой России» пройдут в Новгородской области на 123 участках

Великий Новгород, , 11:10 — REGNUM Предварительное голосование «Единой России» в Новгородской области пройдёт 26 мая на 123 участках. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, их адреса опубликованы на официальном сайте регионального отделения партии.

Согласно списку, больше всего участков будет открыто в Великом Новгороде и Новгородском районе, а в некоторых районах проголосовать на праймериз можно только на одном участке в районном центре. Среди таких районов — Мошенской, Батецкий, Волотовский, Демянский, Крестецкий, Марёвский, Солецкий, Хвойнинский, Холмский.

Победитель праймериз будет выдвинут кандидатом от «Единой России» на дополнительных выборах депутата Государственной думы седьмого созыва по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134. Кроме того, в Шимском, Солецком, Батецком и частично Новгородском районе на праймериз проголосуют за кандидата от партии в Новгородскую областную думу по одномандатному избирательному округу №1.

В предварительном голосовании по выборам в Госдуму участвуют пять кандидатов: Юрий Бобрышев, Сергей Демидов, Игорь Абаров, Владимир Ульянов, Павел Васильев. На место депутата регионального парламента претендуют трое: Игорь Свинцов, Дмитрий Кузьмичев, Сергей Жабин.

Кроме того, на праймериз в Малой Вишере изберут кандидатов от партии на выборы городского совета депутатов, в Боровичах — в совета депутатов города по пятимандатному избирательному округу №4.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» в Новгородской области пройдёт по самой открытой модели: проголосовать за кандидата может любой желающий, наделённый избирательным правом.