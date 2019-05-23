Четверг, 23 Мая 2019 года
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Генсек ООН: Сомали должна бороться с терроризмом и коррупцией

Политика

Генеральный секретарь ООН в докладе Совете Безопасности отметил, что правительству Сомали необходимо вести борьбу с терроризмом, экстремизмом и коррупцией

Могадишо, 23 мая 2019, 11:11 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН заявил, что власти Сомали достигли определенных успехов и смогли предпринять меры по созданию стабильной государственной системы, однако правительству необходимо вести борьбу с терроризмом, экстремистскими организациями и коррупцией.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Антониу Гутерреш отметил в докладе Совета Безопасности ООН, что проблемы, существующие в настоящее время в Сомали, могут подорвать достигнутый прогресс в стране.

Как подчеркнул генеральный секретарь, помимо разрешения проблем терроризма и коррупции, правительство Сомали должно вести борьбу с вооруженными группировками, а также прекратить политические беспорядки, которые, по словам Гутерреша, представляют угрозу стабильности государства.

Он также добавил, что террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также организации, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являются главной угрозой для безопасности и мира в Сомали, поскольку террористы по сей день продолжают совершать нападения на правительственные учреждения, представителей безопасности, чиновников, а также на популярные рестораны и отели, находящиеся в стране.

Антониу Гутерреш сообщил, что только за этот год в Сомали было совершено 77 терактов, большинство из которых произошло в столице страны городе Могадишу. Такого количества террористических актов не совершалось с 2016 года.

Напомним, что в Сомали с 1992 года ведется гражданская война. На протяжении последних нескольких лет группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершает в стране террористические атаки.

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Зарубежная хроника
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