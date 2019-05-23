Посольство Бангладеш прекратила выдавать визы пакистанцам после скандала

Исламабад, , 11:52 — REGNUM Посольство Народной Республики Бангладеш прекратило выдавать визы для всех категорий граждан Пакистана ввиду визовых сложностей для бангладешских дипломатов.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, посольство Бангладеш объяснило отказ выдавать визы тем, что Исламабад медлит с продлением визы для одного из дипломатических работников Бангладеш. Дипломатический кризис в отношениях между двумя странами возник после того, как Дакка в январе выразила несогласие с кандидатурой нового посла Пакистана после почти целого года задержки. МИД Пакистана в своем докладе главе правительства Имрану Хану предложил понизить уровень представительства Бангладеш, так как пакистанскую миссию в Дакке возглавляет консульский сотрудник ведомства.

Напомним, что правительство Бангладеш неоднократно обвиняло посольство Пакистана в том, что оно занимается финансированием террористов в стране.