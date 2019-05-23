Пакистанская оппозиция: правительство свергнет себя само

Исламабад, , 11:04 — REGNUM Вице-председатель пакистанской оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Марьям Наваз заявила, что правительство страны свергнет себя само.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Марьям Наваз, которая направлялась на собрание партийной фракции в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента), воспользовалась случаем, чтобы публично раскритиковать действующее правительство. По словам Марьям Наваз, правительство — «само себе враг» и неминуемо свергнет себя само.

Как отметила оппозиционный политик, страной может управлять только парламент при соблюдении принципов демократии. В то же время, по словам Марьям Наваз, у премьер-министра страны Имрана Хана «нет никаких слов, кроме лжи». Напомним, что «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» стремится создать антиправительственную коалицию с «Пакистанской народной партией».