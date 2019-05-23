Трамп во время визита в Японию посетит турнир по сумо

Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего визита в Японию вместе с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ посетит турнир по сумо, соответствующую информацию подтвердил представитель Белого дома на брифинге для журналистов.

«У президента (США) будет возможность увидеть некоторые из схваток вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ», — цитирует ТАСС представителя администрации Трампа.

Кроме того, американский лидер встретится с императором Японии Нарухито, который вступил на престол в начале мая. Визит Трампа в Японии пройдет с 25 по 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились, что их страны в тесном сотрудничестве будут добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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