Четверг, 23 Мая 2019 года
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Глава финансового комитета Пакистана: коридор с КНР принесет стране выгоду

Политика

Асад Умар защитил Китайско-пакистанский экономический коридор от нападок критиков

Исламабад, 23 мая 2019, 14:48 — REGNUM  Председатель постоянного комитета Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) по финансам Асад Умар заявил, что Китайско-пакистанский экономический коридор принесет выгоду пакистанской экономике.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», общаясь с журналистами, экс-министр финансов заявил, что все нападки на Китайско-пакистанский экономический коридор являются лицемерием. По словам главы финансового комитета, китайская инициатива — это не «долговые сети», в которые Пекин пытается вовлечь партнера, а взаимовыгодный долгосрочный проект. Асад Умар отметил, что говорить о «долговой ловушке» Китая преждевременно: только 10% внешнего долга Пакистана приходится на Поднебесную.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор, который начинается в Синьцзян-Уйгуйрском автономном округе и заканчивается в пакистанском глубоководном порту Гвадар — это часть китайской инициативы «Один пояс — один путь».

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Зарубежная хроника
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