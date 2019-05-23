Глава финансового комитета Пакистана: коридор с КНР принесет стране выгоду

Исламабад, , 14:48 — REGNUM Председатель постоянного комитета Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) по финансам Асад Умар заявил, что Китайско-пакистанский экономический коридор принесет выгоду пакистанской экономике.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», общаясь с журналистами, экс-министр финансов заявил, что все нападки на Китайско-пакистанский экономический коридор являются лицемерием. По словам главы финансового комитета, китайская инициатива — это не «долговые сети», в которые Пекин пытается вовлечь партнера, а взаимовыгодный долгосрочный проект. Асад Умар отметил, что говорить о «долговой ловушке» Китая преждевременно: только 10% внешнего долга Пакистана приходится на Поднебесную.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор, который начинается в Синьцзян-Уйгуйрском автономном округе и заканчивается в пакистанском глубоководном порту Гвадар — это часть китайской инициативы «Один пояс — один путь».