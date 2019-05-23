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Беспорядки в Индонезии: МИД Малайзии призвал своих граждан быть острожными

Политика

Малайзийским туристам в Индонезии рекомендуется держаться подальше от районов, где собираются протестующие

Куала-Лумпур, 23 мая 2019, 10:56 — REGNUM  Правительство Малайзии попросило своих граждан в Индонезии, особенно в Джакарте, соблюдать осторожность после того, как в стране вспыхнули демонстрации, сообщает Sindonews.

В министерстве иностранных дел Малайзии отметили, что ни один житель Малайзии не участвовал и не пострадал в демонстрациях в Индонезии.

«Малайзийским туристам в Индонезии рекомендуется держаться подальше от районов, где собираются протестующие, следить за последними событиями и следовать указаниям местного правительства», — говорится в заявлении МИД Малайзии.

Посольство Малайзии в Джакарте также сообщило, что в ближайшем будущем возможны новые демонстрации перед офисами ЦИК в Центральной Джакарте и других городах по всей Индонезии.

Напомним, беспорядочные демонстрации разразились в Индонезии после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны объявила Джоко Видодо и Маруф Амина победителями на президентских выборах в Индонезии в 2019 году.

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Политика Малайзии
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