В Северном Кипре стороны достигли соглашения о коалиционном правительстве

Лефкоша, , 12:12 — REGNUM В частично признанной Турецкой Республике Северного Кипра Партия национального единства и Народная партия договорились о создании коалиционного правительства. Стороны согласовали соответствующий протокол о правительстве в меджлисе и направили список членов Совета министров Президенту Мустафе Акынджи.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, съезд Партии национального единства одобрил результаты переговоров председателя Эрсина Татара с Народной партией. Съезд же принял решение о создании коалиционного правительства 40 голосами против 20. Напомним, что 8 мая 2019 года Сердар Денкташ, занимавший пост министра финансов в четырехпартийном правительстве Туфана Эрхюрмана, объявил о своей отставке. После этого, председатель Народной партии и министр иностранных дел Кудрет Озерсай заявил о выходе его партии из состава коалиционного правительства. Премьер-министр Туфан Эрхюрман, чтобы в сложившихся обстоятельствах не терять времени для создания нового правительства, 9 мая предложил Президенту Мустафе Акынджи отправить правительство в отставку.